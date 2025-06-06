Диетолог назвала 11 продуктов, содержащих больше железа, чем шпинат

Шпинат часто называют одним из лучших источников железа, но на самом деле многие растительные продукты содержат столько же минерала, если не больше. Дипломированный диетолог Сара Анзловар перечислила 11 продуктов, содержащих больше железа, чем шпинат (3 мг, или 17% суточной нормы).

Топ-11 растительных продуктов с высоким содержанием железа.

Обогащённая железом овсянка — 9 мг (50% суточной нормы) на полстакана. Белая фасоль — 8 мг (44%) на чашку, а также магний, кальций и калий. Соевые бобы — 4,5 мг (25%) на полчашки, богаты белком и минералами. Нут — 4 мг (22%) на чашку, снижает риск диабета и болезней сердца. Семена кунжута — 4 мг (22%) на 3 столовые ложки, полезны для сердца. Чечевица — 3,3 мг (18%) на полчашки, а также содержит фолат и магний. Тофу — 3 мг (17%) на полчашки, 22 г белка и изофлавоны. Темпе — 4,5 мг (25%) на чашку, ферментированный продукт для здоровья кишечника. Семена тыквы — 3 мг (17%) на полчашки, снижают воспаление. Киноа — 3 мг (17%) на чашку, содержит витамины группы B. Кешью — 3 мг (17%) на полчашки, полезны для контроля сахара в крови.

Диетолог отметила, что улучшить усвоение железа помогает витамин С, который содержится в цитрусовых, болгарском перце, брокколи. Также растительные продукты следует сочетать с животными белками.

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