Рыбная неделя и соревнования по лёгкой атлетике: куда сходить в эти выходные в Москве

Долгожданное лето началось, а это значит, что нельзя терять ни дня. Выходные — лучшее время для того, чтобы провести время весело, активно и с пользой. Мы подготовили подборку интересных мероприятий в столице, которые можно посетить уже 7 и 8 июня. Собирайте близких и друзей и выходите на московские улицы!

Неделя лёгкой атлетики. Старт «Мемориал братьев Знаменских»

Когда: 8 июня с 16:00 до 20:00.

Где: стадион «Лужники», Южное ядро (м. Спортивная, м. Лужники).

Как попасть: вход свободный.

Неделя лёгкой атлетики — это серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В рамках традиционного старта «Мемориал братьев Знаменских» пройдут соревнования по тройному прыжку (женщины), прыжку с шестом (мужчины), бегу на 200 м (мужчины), прыжку в длину (мужчины), бегу на 400 м с барьерами (мужчины). Вдохновиться достижениями профессиональных спортсменов получится совершенно бесплатно. Подробности можно изучить на официальном сайте.

Фото: РИА Новости

Летний музыкальный фестиваль «Зарядье»

Когда: 31 мая с 10:00 до 19:00.

Где: парк «Зарядье» (м. Охотный ряд, м. Китай-город, м. Площадь Революции).

Как попасть: вход свободный.

7 июня в рамках III Московского летнего музыкального фестиваль «Зарядье» зазвучит классика, джаз, фолк и современная музыка. В большом зале пройдёт мультимедийный концерт «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», в котором соединятся музыка, поэзия и изобразительное искусство. Видеопроекции, декорации и авторская анимация перенесут зрителей в мир пушкинской сказки. В программе — произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Анатолия Лядова, Георгия Свиридова, Иоганна Штрауса и Мориса Равеля. Подробности по ссылке.

Фото: РИА Новости

Книжный фестиваль «Красная площадь»

Когда: 7 июня с 10:00 до 22:30.

Где: Красная площадь (м. Охотный Ряд).

Как попасть: вход свободный.

7 июня — последний день литературного фестиваля, ради которого более 400 издательств со всей России развернули палатки на Красной площади. Презентации новых произведений и книжных серий, паблик-токи с авторами, викторины, лекции и многое другое ждёт гостей мероприятия в это воскресенье. А в 20:30 в честь 135-летия со дня рождения Бориса Пастернака на главной сцене с программой «Академия Русской Музыки»: «Пастернак — Шопен» выступит Владимир Кошевой в сопровождении камерного оркестра. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте.

Фото: РИА Новости

Фестиваль «Москва на Волне. Рыбная неделя»

Когда: 7-8 июня с 11:00 до 21:00.

Где: фестивальная площадка «Московские сезоны» на площади Революции (м. Площадь революции)

Как попасть: вход свободный. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.

В эти выходные у жителей и гостей столицы есть последняя возможность посетить уникальный фестиваль, в центре которого — рыба и морепродукты от лучших производителей России и ближнего зарубежья. Гастрономическую программу дополнит яркая культурная и спортивная программа: мастер-классы, чемпионаты по рыбной ловле, SUP-карнавал, лекции и сценические выступления. Детали по ссылке.

Фото: РИА Новости

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