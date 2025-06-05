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Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян
Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян
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В связи с празднованием Дня России следующая рабочая неделя будет короткой. Жители страны будут работать всего три дня.

Согласно производственному календарю на 2025 год, 11 июня, в среду, рабочий день будет сокращён на один час. После этого начнутся длинные выходные, которые продлятся с 12 по 15 июня включительно.

Всего в июне 2025 года запланировано 19 рабочих и 11 выходных дней.

Добавим, что следующие продолжительные выходные ожидаются только в ноябре. В честь празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня: со 2 по 4 ноября.

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