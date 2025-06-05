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«Это плохо»: Джордж Клуни оценил свои эксперименты со внешностью

«Это плохо»: Джордж Клуни оценил свои эксперименты с внешностью
Джордж Клуни
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Недавно актёр сменил имидж. Вышло не совсем удачно. Джордж Клуни признался, что его ожидания от нового цвета волос не оправдались. По словам главного голливудского красавца, краска шоколадного цвета неровно легла на его седые волосы.

Клуни пошутил, что его эксперименты с внешностью связаны с кризисом среднего возраста. Джорджу 64 года. Он востребован в профессии и счастлив в семейной жизни, но вот «экстрима» ему, судя по всему, не хватало.

Сверху всё ещё тёмные, а у корней седые. Действительно выглядит это плохо. Кажется, у меня что-то вроде кризиса среднего возраста», — предположил актёр.

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