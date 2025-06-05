«Это плохо»: Джордж Клуни оценил свои эксперименты с внешностью

Недавно актёр сменил имидж. Вышло не совсем удачно. Джордж Клуни признался, что его ожидания от нового цвета волос не оправдались. По словам главного голливудского красавца, краска шоколадного цвета неровно легла на его седые волосы.

Клуни пошутил, что его эксперименты с внешностью связаны с кризисом среднего возраста. Джорджу 64 года. Он востребован в профессии и счастлив в семейной жизни, но вот «экстрима» ему, судя по всему, не хватало.

Сверху всё ещё тёмные, а у корней седые. Действительно выглядит это плохо. Кажется, у меня что-то вроде кризиса среднего возраста», — предположил актёр.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.