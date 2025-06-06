Сальма Хайек поделилась лайфхаком, который поможет скрыть седину за две минуты

Актриса давно пользуется необычным трюком. Сальма Хайек поделилась с поклонниками лайфхаком, который помогает ей при необходимости всего за пару минут скрыть седину. Сальма посоветовала использовать для этой цели обыкновенную тушь для ресниц или тинт для бровей.

Сальма Хайек Фото: Кадр из видео Vogue Russia

По словам Хайек, достаточно всего пару раз пройтись щёточкой с продуктом по волосам, чтобы спрятать серебристые волоски. Конечно, есть нюанс — это будет работать и гармонично смотреться только на тёмных волосах.

С возрастом бьюти-рутина меняется. То, что работало раньше, может быть неактуальным теперь, — сказала актриса в ролике на странице Vogue Beauty в соцсетях.

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