Сальма Хайек поделилась лайфхаком, который поможет скрыть седину за две минуты

Актриса давно пользуется необычным трюком. Сальма Хайек поделилась с поклонниками лайфхаком, который помогает ей при необходимости всего за пару минут скрыть седину. Сальма посоветовала использовать для этой цели обыкновенную тушь для ресниц или тинт для бровей.
Сальма Хайек
Фото: Кадр из видео Vogue Russia
По словам Хайек, достаточно всего пару раз пройтись щёточкой с продуктом по волосам, чтобы спрятать серебристые волоски. Конечно, есть нюанс — это будет работать и гармонично смотреться только на тёмных волосах.
С возрастом бьюти-рутина меняется. То, что работало раньше, может быть неактуальным теперь, — сказала актриса в ролике на странице Vogue Beauty в соцсетях.
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