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Сальма Хайек поделилась лайфхаком, который поможет скрыть седину за две минуты

Сальма Хайек поделилась лайфхаком, который поможет скрыть седину за две минуты
Сальма Хайек
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Актриса давно пользуется необычным трюком. Сальма Хайек поделилась с поклонниками лайфхаком, который помогает ей при необходимости всего за пару минут скрыть седину. Сальма посоветовала использовать для этой цели обыкновенную тушь для ресниц или тинт для бровей.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: Кадр из видео Vogue Russia

По словам Хайек, достаточно всего пару раз пройтись щёточкой с продуктом по волосам, чтобы спрятать серебристые волоски. Конечно, есть нюанс — это будет работать и гармонично смотреться только на тёмных волосах.

С возрастом бьюти-рутина меняется. То, что работало раньше, может быть неактуальным теперь, — сказала актриса в ролике на странице Vogue Beauty в соцсетях.

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