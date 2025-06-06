Роберт Де Ниро поделился своим главным правилом воспитания детей

У актёра семь наследников. Роберт Де Ниро рассказал, что на протяжении многих лет придерживается одного простого, но очень важного правила в воспитании детей. По словам артиста, крайне важно быть опорой для своего чада в любой ситуации.

Главное — поддерживать своих детей. Пока они не причиняют себе вреда, не делают ничего разрушительного, вы должны быть на их стороне. Даже если ты не согласен с какими-то их взглядами, они всегда должны знать, что могут положиться на тебя, — рассуждает Де Ниро.

Актёр уверен, что родитель обязан оставаться для ребёнка другом и человеком, к которому всегда можно обратиться за советом. Отношения между поколениями должны строиться на доверии.

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