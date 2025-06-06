Эльза Хоск показала идеальный рельефный пресс

Модель снялась в дерзком летнем образе. Эльза Хоск поделилась в личном блоге кадром, для которого позировала в широких джинсах, топе и объёмном пиджаке — подобные луки обещают стать одним из главных трендов этого лета.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

В случае Эльзы короткий топ — это ещё и классный акцент на идеальной талии. Манекенщица проводит в тренажёрном зале часы, чтобы поддерживать рельефный пресс. Таким кубикам позавидует даже профессиональный спортсмен.

Кроме того, супермодель строго следит за питанием. Она не позволяет себе лишнего, избегая сладкого, мучного и жирного. Лучший перекус для Эльзы — свежие овощи и фрукты с минимальным содержанием калорий.

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