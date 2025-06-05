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Россияне начали активнее страховаться

Россияне начали активнее страховаться
Страхование
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Россияне стали чаще интересоваться вопросами страхования. Так, за январь-апрель жители страны потратили на 16% больше трафика на сайтах страховых компаний, чем в том же периоде прошлого года. В частности, активнее оформлялись полисы для поездок за рубеж, а в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества.

Согласно исследованию аналитиков МегаФона и Ингосстраха на основе изучения обезличенного трафика на сайты страховых компаний и результатов продаж, в первом квартале 2025 года спрос на страховки для выезда за границу вырос почти на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большая часть отправляющихся за рубеж оформляет полисы на 8-15 дней. Из дополнительных опций клиенты предпочитают страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа. Наиболее активный период для оформления таких полисов приходится на март-октябрь, пик — на август.

Две трети (70%) посетителей сайтов страховых компаний — мужчины. В целом наиболее активно страхуются россияне в возрасте 35-44 лет (42%). Меньше остальных в подобных услугах заинтересована молодёжь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) — их доля составляет лишь 6% и 2% соответственно.

Также за первые четыре месяца года на 10% выросли продажи полисов на страхование имущества. Среди самых популярных городов в изучении условий и стоимости полисов можно выделить Москву, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар и Екатеринбург. Основными устройствами, с которых пользователи заходят на страховые сайты, остаются смартфоны.

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