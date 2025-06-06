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Семь зон отдыха в Москве признали безопасными для купания

Семь зон отдыха в Москве признали безопасными для купания
Семь зон отдыха в Москве признали безопасными
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Роспотребнадзор проверил 12 летних зон отдыха в Москве. Только семь из них были признаны безопасными для купания.

В список разрешённых мест вошли:

  • озеро Белое;
  • озеро Чёрное;
  • Школьное озеро;
  • Тропарево;
  • Мещерское;
  • Серебряный бор-2;
  • Серебряный бор-3.

При этом Левобережье, пляж «Динамо» и Головинские пруды открыты только для отдыха без купания из-за несоответствия качества воды и песка санитарным нормам.

Всего в этом сезоне проверили 12 из 14 зон отдыха с купанием. Два водоёма — Большой городской пруд (Зеленоград) и Путяевский пруд №1 — остаются закрытыми на реконструкцию. В течение лета ведомство продолжит мониторинг. При выявлении нарушений возможны меры — от замены песка до полного запрета на купание.

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