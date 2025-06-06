Семь зон отдыха в Москве признали безопасными для купания

Роспотребнадзор проверил 12 летних зон отдыха в Москве. Только семь из них были признаны безопасными для купания.

В список разрешённых мест вошли:

озеро Белое;

озеро Чёрное;

Школьное озеро;

Тропарево;

Мещерское;

Серебряный бор-2;

Серебряный бор-3.

При этом Левобережье, пляж «Динамо» и Головинские пруды открыты только для отдыха без купания из-за несоответствия качества воды и песка санитарным нормам.

Всего в этом сезоне проверили 12 из 14 зон отдыха с купанием. Два водоёма — Большой городской пруд (Зеленоград) и Путяевский пруд №1 — остаются закрытыми на реконструкцию. В течение лета ведомство продолжит мониторинг. При выявлении нарушений возможны меры — от замены песка до полного запрета на купание.

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