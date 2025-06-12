Главный диетолог Москвы назвала безопасную порцию шашлыка

Как правильно есть шашлык, чтобы не навредить здоровью? На этот вопрос ответила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, безопасная порция для здорового человека — не более 100–150 граммов. Причём чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция.

Шашлык — жирное и трудноусвояемое блюдо, поэтому его не стоит есть часто. Однако при отсутствии противопоказаний отказываться от него полностью не нужно — главное не переедать. Даже однократное злоупотребление может привести к тяжести в желудке, вздутию и болям.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять сладкими напитками на природе. Лучший вариант — питьевая вода, а также охлаждённый чай с лимоном или мятой, морсы и компоты с минимальным количеством сахара. Сладкие напитки плохо утоляют жажду и повышают риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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