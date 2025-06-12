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Главный диетолог Москвы назвала безопасную порцию шашлыка

Главный диетолог Москвы назвала безопасную порцию шашлыка
Диетолог назвала безопасную порцию шашлыка
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Как правильно есть шашлык, чтобы не навредить здоровью? На этот вопрос ответила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, безопасная порция для здорового человека — не более 100–150 граммов. Причём чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция.

Шашлык — жирное и трудноусвояемое блюдо, поэтому его не стоит есть часто. Однако при отсутствии противопоказаний отказываться от него полностью не нужно — главное не переедать. Даже однократное злоупотребление может привести к тяжести в желудке, вздутию и болям.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять сладкими напитками на природе. Лучший вариант — питьевая вода, а также охлаждённый чай с лимоном или мятой, морсы и компоты с минимальным количеством сахара. Сладкие напитки плохо утоляют жажду и повышают риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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