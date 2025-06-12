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Диетолог рассказала, действительно ли коричневые яйца полезнее белых

Диетолог рассказала, действительно ли коричневые яйца полезнее белых
Действительно ли коричневые яйца полезнее белых
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Окрас скорлупы зависит исключительно от генетики курицы. Диетолог Элизабет Барнс опровергла распространённое мнение о том, что коричневые яйца полезнее белых. По её словам, цвет скорлупы не влияет на питательную ценность продукта — разница лишь в породе кур, которые их несут.

Всего в мире существует более 1600 пород кур, которые могут давать яйца голубого, зелёного, розового оттенков. Пигмент наносится на скорлупу в процессе формирования яйца, но внутрь не проникает. Поэтому состав и вкус яиц разных цветов практически одинаковы.

На питательные свойства яиц влияют:

  • порода и возраст курицы — молодые особи дают более качественные яйца;
  • рацион птицы — пастбищные куры производят яйца с более насыщенным вкусом;
  • условия содержания — свободный выгул и отсутствие стресса улучшают качество продукта.

Выбирать яйца стоит не по цвету скорлупы, а по свежести, условиям содержания кур и их рациону. В остальном же коричневые, белые и даже голубые яйца одинаково полезны.

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