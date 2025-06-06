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103-летняя блогерша раскрыла свои секреты красоты

103-летняя блогерша раскрыла свои секреты красоты
Джоан Пэтридж
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Пенсионерка до сих пор пользуется косметикой. 103-летняя Джоан Пэтридж из Великобритании поделилась своими секретами красоты. По словам блогерши, макияж для неё — один из способов самовыражения и поднятия настроения.

Джоан советует пользоваться румянами для того, чтобы придавать лицу более здоровый и свежий вид. А вот подчёркивать взгляд Пэтридж предлагает с помощью подводки. Аккуратные стрелки здорово распахнут глаза и сделают их выразительнее.

Красота для меня — это естественность во всём. Приятно чувствовать себя хорошо, вне зависимости от того, сколько тебе лет, — ты не можешь обойтись без румян», — сказала Джоан.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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