103-летняя блогерша раскрыла свои секреты красоты

Пенсионерка до сих пор пользуется косметикой. 103-летняя Джоан Пэтридж из Великобритании поделилась своими секретами красоты. По словам блогерши, макияж для неё — один из способов самовыражения и поднятия настроения.

Джоан советует пользоваться румянами для того, чтобы придавать лицу более здоровый и свежий вид. А вот подчёркивать взгляд Пэтридж предлагает с помощью подводки. Аккуратные стрелки здорово распахнут глаза и сделают их выразительнее.

Красота для меня — это естественность во всём. Приятно чувствовать себя хорошо, вне зависимости от того, сколько тебе лет, — ты не можешь обойтись без румян», — сказала Джоан.

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