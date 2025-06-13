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Эксперты выяснили, как применение ботокса влияет на вашу привлекательность

Эксперты выяснили, как применение ботокса влияет на вашу привлекательность
Как применение ботокса влияет на привлекательность
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Ботокс действительно делает лицо моложе и привлекательнее, но не гарантирует успеха в долгосрочных отношениях. К такому выводу пришли исследователи из Тилбургского университета, изучившие восприятие людей до и после косметических процедур.

В эксперименте приняли участие более 2700 человек, которые оценивали фотографии 114 пациентов, прошедших инъекции ботокса. Результаты показали, что после процедуры испытуемых считали чуть более привлекательными, молодыми и здоровыми. Однако разница оказалась незначительной — всего 0,07 балла по 7-балльной шкале. Если до процедуры человеку ставили 4 из 7, то после — 4,07, пояснил соавтор исследования доктор Бастиан Йегер.

Но главный сюрприз ждал тех, кто рассчитывал с помощью ботокса найти серьёзные отношения. Оказалось, что процедура повышает шансы на краткосрочные романы и дружеские связи, но не влияет на восприятие человека как потенциального спутника жизни.

Учёные предполагают, что эффект может быть связан с психологией восприятия. Люди, сделавшие ботокс, чувствуют себя увереннее, и это влияет на их поведение. Однако сама по себе процедура не делает человека харизматичнее, умнее или надёжнее в глазах окружающих.

Интересно, что другие методы — например, макияж или улыбка — повышают привлекательность гораздо сильнее.

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