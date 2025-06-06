Никакого звёздного шума: как Анджелина Джоли отметила 50-летие

Актриса устроила семейный праздник. 4 июня Анджелине Джоли исполнилось 50 лет. Источник, близкий к голливудской диве, рассказал, как она открыла новую жизненную главу. По словам инсайдера, Анджелина отказалась от шумных вечеринок и собрала на торжестве лишь родственников и близких друзей.

Она не хотела громкого праздника. Это было камерное мероприятие. Анджелина вдохновлена мыслью, что ей 50, и чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном ключе», — поделился источник.

В последнее время актриса в принципе предпочитает уединение и общение с семьёй ковровым дорожкам и светским вечерам. Сейчас фокус Джоли направлен на работу за кадром и поддержание душевного равновесия.

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