Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Жительницы Китая массово покупают объятия, чтобы избавиться от стресса

Жительницы Китая массово покупают объятия, чтобы избавиться от стресса
В Китае платят за объятия
Аудио-версия:
Комментарии

За один сеанс профессиональные «обнимальщики» получают от трёх до семи долларов. В Китае набирает популярность необычная услуга. Одинокие местные жительницы массово обращаются к мужчинам за объятиями. Есть нюанс — они за это платят.

По словам тех, кто уже воспользовался услугой, объятия незнакомцев помогают справиться со стрессом и получить недостающую эмоциональную поддержку. Девушки встречаются с «обнимальщиками» в парках, метро, кафе и торговых центрах.

Найти того, кто окажет такую услугу, можно через сарафанное радио или объявления в социальных сетях. Кандидаты тщательно следят за своей внешностью и фигурой. Как правило, это мужчины среднего возраста с атлетичным телосложением.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В России предложили давать дополнительный отпуск сотрудникам с эмоциональным выгоранием
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android