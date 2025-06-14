Жительницы Китая массово покупают объятия, чтобы избавиться от стресса

За один сеанс профессиональные «обнимальщики» получают от трёх до семи долларов. В Китае набирает популярность необычная услуга. Одинокие местные жительницы массово обращаются к мужчинам за объятиями. Есть нюанс — они за это платят.

По словам тех, кто уже воспользовался услугой, объятия незнакомцев помогают справиться со стрессом и получить недостающую эмоциональную поддержку. Девушки встречаются с «обнимальщиками» в парках, метро, кафе и торговых центрах.

Найти того, кто окажет такую услугу, можно через сарафанное радио или объявления в социальных сетях. Кандидаты тщательно следят за своей внешностью и фигурой. Как правило, это мужчины среднего возраста с атлетичным телосложением.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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