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Учёные нашли способ сделать овсяное печенье ещё полезнее

Учёные нашли способ сделать овсяное печенье ещё полезнее
Как сделать овсяное печенье ещё полезнее?
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Домашнее овсяное печенье с добавлением зелёного чая не только сохраняет вкус, но и становится мощным источником антиоксидантов. К такому выводу пришли японские учёные из Университета Рюкю, опубликовавшие результаты исследования в журнале Progress in Nutrition.

Эксперты проанализировали пять видов печенья, включая классическое овсяное, пшеничное и вариант с 6%-ным содержанием зелёного чая. Они измерили антиоксидантную активность, а также уровни полезных соединений — катехинов и EGCG.

Результаты показали, что печенье с зелёным чаем содержит значительно больше антиоксидантов и β-глюкана, который помогает снижать уровень холестерина. При этом вкусовые качества не пострадали — в сенсорном тесте 25 участников оценили этот вариант как самый приятный по текстуре и вкусу.

Учёные отметили, что сочетание овса и зелёного чая создаёт двойную пользу: клетчатка улучшает пищеварение, а антиоксиданты защищают клетки от повреждений. Такой десерт может стать не только вкусным, но и полезным перекусом.

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