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«Дедовские» кроссовки без шнурков стали главным трендом лета

«Дедовские» кроссовки без шнурков стали главным трендом лета
«Дедовские» кроссовки без шнурков стали трендом
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Подобную обувь носили в 70-х. Необычные кроссовки без шнурков стремительно становятся трендом в Сети. Инфлюенсеры скупают модели, которые в основном можно встретить в гардеробе пожилых людей. Она отличается удобством, поэтому их очень любят наши бабушки и дедушки.

Примечательно, что всё больше мировых брендов поддерживают необычный тренд. Так, подобные кроссовки можно найти в новых коллекциях adidas, Converse, Salomon, New Balance и Bottega Veneta и других марок. Марки выпускают вариации, но суть остаётся одна.

Любопытно, что ещё 50 лет назад такие слипоны без шнурков были распространены в Америке и Европе. Модники буквально охотились за стильной парой обуви, чтобы оставаться в тренде.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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