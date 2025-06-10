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Синоптики уточнили прогноз погоды в Москве на длинные выходные

Синоптики уточнили прогноз погоды в Москве на длинные выходные
Прогноз погоды в Москве на длинные выходные
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Прогноз на праздничные дни может огорчить москвичей. О погоде на длинные выходные дни рассказали синоптики Гидрометцентра России.

Метеорологи прогнозируют дождливую неделю в столице. Все дни ожидаются небольшие дожди. Погода в выходные — с 12 по 15 июня — будет преимущественно облачной. В пятницу и субботу возможен сильный ветер до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в четверг, 12 июня, составит +18…+23 градуса. В остальные дни синоптики обещают от +16 до +22 градусов днём.

Напомним, эта неделя в России будет короткой: всего три рабочих дня, а затем четыре выходных подряд в честь Дня России.

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