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Выпускнику аннулировали результаты ЕГЭ из-за использования «умных» очков

Выпускнику аннулировали результаты ЕГЭ из-за использования «умных» очков
Аннулировали ЕГЭ из-за использования «умных» очков
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Школьник из Ленинградской области попытался сдать экзамен с помощью «умных» очков со скрытой камерой. Об этом сообщили в региональном комитете общего и профессионального образования, пишет ТАСС.

Во время экзамена выпускник использовал очки с функцией записи, чтобы передать задания ЕГЭ своему помощнику. Тот, по данным источников, отправлял ответы через миниатюрный наушник. Видео с КИМ (контрольными измерительными материалами) позже появилось в соцсетях.

Результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается.

Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ.
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