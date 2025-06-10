Выпускнику аннулировали результаты ЕГЭ из-за использования «умных» очков

Школьник из Ленинградской области попытался сдать экзамен с помощью «умных» очков со скрытой камерой. Об этом сообщили в региональном комитете общего и профессионального образования, пишет ТАСС.

Во время экзамена выпускник использовал очки с функцией записи, чтобы передать задания ЕГЭ своему помощнику. Тот, по данным источников, отправлял ответы через миниатюрный наушник. Видео с КИМ (контрольными измерительными материалами) позже появилось в соцсетях.

Результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается.

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