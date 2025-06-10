Штрафы за шумные авто и мотоциклы в России могут вырасти в 10 раз

Госдума рассматривает законопроект, который увеличит штрафы для водителей, чьи автомобили или мотоциклы превышают допустимый уровень шума. Сейчас максимальное наказание за это нарушение составляет всего 500 рублей, но депутаты считают, что такая сумма не останавливает нарушителей.

«Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз. На сегодняшний день Госдума дорабатывает ко второму чтению законопроект, который призван это сделать», — отметил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Для контроля за уровнем шума планируется использовать новый комплекс «Эфир», сертифицированный Росстандартом.

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