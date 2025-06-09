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Смешарики, Дед Мазай и космонавт: в Москве прошла костюмированная сап-регата

Смешарики, Дед Мазай и космонавт: в Москве прошла костюмированная сап-регата
Костюмированная сап-регата
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Сотни человек в ярких образах превратили Москву-реку в настоящую карнавальную сцену. 7 июня в рамках фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя» в Серебряном Бору прошла костюмированная сап-регата. На воду вышли герои фильмов, сказок, инопланетяне и многие другие. Жюри отметило как индивидуальные перевоплощения, так и командную работу — и вручило победителям в пяти номинациях денежные призы.

Общая протяжённость маршрута составила около 5 километров. Сказочная процессия выдвинулась от пляжа №3 Серебряного Бора, дошла до озера Бездонное и вернулась обратно. У гостей была возможность наблюдать за красочным карнавальным заплывом, расположившись на удобных лавочках и пляжных шезлонгах.

В командном зачёте награды достались экипажам в образах из «Кавказской пленницы», а также «Лебедю, раку и щуке». В женской номинации победили Юлия Зигерт, которая выступила в образе Царевны-лягушки, и Ольга Синицына в костюме Космонавта. В детской — лучшими стали Юля Белова, которая превратила сап-борд в плот Деда Мазая, и «Смешарик» Алиса Чеглакова.

Лучшим мужским образом стал забавный крановщик на сап-борде, украшенном экскаватором, Дмитрий Майоров, а также Владислав Рубцов, который придумал костюм «Двое из ларца». В номинации для питомцев отличились сразу два участника: Ульяна Лукич, которая привела с собой таксу в образе медсестры, и Екатерина Цыкина с пёсиком породы джек рассел в образе Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента».

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