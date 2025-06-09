Более 4 000 человек примут участие в «Гонка Героев» в Алабине

14 июня на подмосковном полигоне Алабино пройдёт традиционный забег с препятствиями «Гонка Героев». В нём примут участие более 4 000 человек.

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 30 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Она включает в себя традиционные рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Также, чтобы достичь финиша, нужно будет проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проёме между шинами. А кульминацией гонки вновь станет восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъёмом.

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. В этот раз на полосу препятствий выйдут сразу 280 команд, среди которых корпоративные команды крупнейших компаний России — «Северсталь», «ЛУКОЙЛ», МТС, «Яндекс», РЖД, «Росатом» и др. Также участие в «Гонке Героев» примет олимпийский чемпион Афин-2004 по академической гребле Сергей Федоровцев.

Кроме того, организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: различные спортивные активности от игры в волейбол до тенниса, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на OCR-площадке и полевую кухню.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.