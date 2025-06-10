Уровень CO2 в атмосфере побил исторический рекорд: учёные бьют тревогу

Уровень углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли достиг рекордного значения за всю историю наблюдений. В мае 2025 года среднемесячная концентрация CO2 превысила 430 частей на миллион (ppm) — это самый высокий показатель с начала точных измерений 67 лет назад. Данные подтвердили эксперты Института океанографии Скриппса (Сан-Диего) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Рост CO2 ускоряет глобальное потепление, что приводит к экстремальным погодным явлениям: волнам жары, засухам, наводнениям и лесным пожарам. Кроме того, повышение концентрации углекислого газа закисляет океаны, угрожая морским экосистемам, включая кораллы и ракообразных.

Учёные отмечают, что текущий уровень CO2 соответствует показателям 4,1–4,5 млн лет назад, когда температура на планете была на 3,9°C выше, чем сейчас, а уровень моря — на 24 метра.

Основной источник CO2 — деятельность человека: сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов и промышленные выбросы. Газ сохраняется в атмосфере тысячи лет, усугубляя климатический кризис.

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