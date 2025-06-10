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Роузи Хантингтон-Уайтли показала очень редкое совместное фото с Джейсоном Стэйтемом

Роузи Хантингтон-Уайтли показала очень редкое совместное фото с Джейсоном Стэйтемом
Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем
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Парочка отправилась в путешествие в Антверпен. Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась редким совместным снимком с Джейсоном Стэйтемом. Супермодель опубликовала в личном блоге селфи с возлюбленным и их общим другом.

Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи позировала для фотографии в роскошном белоснежном платье. Идеальным дополнением образа стала укладка с крупными локонами, а также часы и кольцо со сверкающими бриллиантами. Стэйтем же выбрал для светского вечера классический костюм и белую рубашку.

Роузи и Джейсон стараются держать личную жизнь в стороне от любопытных глаз публики. Сейчас они не так часто выходят в свет. Возлюбленные сфокусированы на воспитании детей и наслаждаются тихим семейным счастьем.

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