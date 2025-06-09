Яркий праздник детства и беззаботного лета: в Москве прошёл фестиваль «КАНИКУЛЫ»

В Горках Ленинских прошёл большой праздник для детей и взрослых. 7 и 8 июня в Москве состоялся культурный фестиваль «КАНИКУЛЫ» от продюсерской компании Ильи Авербуха. Гостей ждали театральные постановки Мастерской Виктора Рыжакова, интерактивный спектакль-прогулка Мастерской Брусникина, а также детские спектакли современного театра кукол Karlsson Haus.

7 июня программа лектория была посвящена диджеингу. В спортивной зоне фестиваля прошли мастер-классы и соревнования по брейк-дансу, а также выступления от DVIZH CLUB. Гости целый день играли в пинг-понг, бадминтон, фрисби, городки, парковый волейбол, футбол и занимались пилатесом.

В зоне «Творчества и детства» юные посетители приняли участие в мастер-классах и интерактивных играх. Фестиваль «КАНИКУЛЫ» продлится до 6 июля. Всего это пять уикендов, посвящённых беззаботному лету, и следующий из них состоится уже в ближайшее воскресенье.

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