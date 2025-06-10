Масштабный мотофестиваль в самом сердце Урала: как это было

На два дня Екатеринбург и Верхняя Пышма превратились в «базовый лагерь» всех байкеров Свердловской области и других регионов России. Только по самым скромным подсчётам, на фестиваль «Движение» приехали четыре тысячи мотоциклистов, а вдохновиться романтикой двухколёсной культуры пришли больше сотни тысяч человек. Журналист «Чемпионата» Софья Бычкова побывала на Урале и лично убедилась, что байки — это не только про средство передвижения.

Всё началось 7 июня на территории Музейного комплекса в Верхней Пышме. Громкий старт фестивалю дал боксёр Костя Цзю, который провёл зарядку для всех желающих влиться в мощный поток «Движения». Интересно, что сцену площадки разместили прямо на самом большом карьерном самосвале в мире.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

На меня как на человека, далёкого от подобной техники, это произвело неизгладимое впечатление. В голове всё время крутилось: «Да, вот это мощь!». Сразу после мотоциклисты выстроились в колонну и двинулись в сторону Екатеринбурга. Байкерская цепочка растянулась на несколько километров. Сказать, что это было красиво — мало. Такое нужно видеть.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

На эти два дня в Екатеринбурге и Верхней Пышме развернулось сразу 20 площадок. Мотофристайл, стантрайдинг, джимхана, аквабайк, мотосёрф — это лишь малая часть дисциплин, представленных на фестивале. Каждая по-своему уникальна.

Говоря честно, успеть посетить каждую локацию «Движения» было бы физически невозможно. Пришлось скрепя сердце выбирать, какой точке отдать предпочтение, но стоит отметить, что зрелищно было везде.

Главной площадкой стала улица 8 Марта в центре Екатеринбурга. Её перекрыли для проведения Кубка России по суперэндуро.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

В столицу Урала приехали 30 сильнейших спортсменов страны. От их скорости, точности и адреналина захватывало дух. Иной раз пробраться через толпу желающих и понаблюдать за ребятами было проблематично, но отвоевать место у самых ограждений того стоило. В этот момент даже рёв моторов не так сильно отдавал по перепонкам — уж слишком хотелось поболеть за участников. Золото в этот раз забрал Давид Леонов, за плечами которого десятки наград на престижных чемпионатах по мотокроссу как в России, так и за рубежом.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

Финал соревнований получился элегантным. На смену железным коням на главную площадь города прикатили раритетные автомобили. Подумать только: самому возрастному «старичку» 78 лет, но он не хуже остальных показал себя в ретроралли. И, как оказалось, владельцы таких машин соревнуются для души, попутно пожимая друг другу руки и обсуждая, где достать запчасти.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

Наша дисциплина уникальна тем, что в этом сообществе объединяются самые разные люди. Здесь есть коллекционеры, у которых десятки автомобилей, а есть те, кто восстановил машину своего отца или деда. Все эти люди связаны общим увлечением, общаются на равных. Такого не встретишь в обычной жизни, — поделился генеральный директор АНО Автоспортивное общество «Наследие» Евгений Сорока.

В Историческом сквере неподалёку работали десятки тематических палаток. Одной из главных точек стал лекторий, где можно было послушать истории людей, для которых мотоцикл — это не просто средство передвижения, а верный друг. Среди них, например, путешественник и фотограф Анатолий Чернявский. Он в одиночку покоряет самые экстремальные локации земного шара. За его плечами соло-трипы в Южную Америку, на Чукотку, Камчатку и в другие уголки планеты, восхождения на опаснейшие вершины и сотни занимательных историй, о которых обычно пишут в книгах.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

Во время моего пятого визита на Камчатку меня наконец-то стали узнавать местные жители. Я поднимался на Авачинский вулкан, и несколько ребят шли параллельно. Они говорят: «Слушай, это ты тот самый конченый, кто каждый год сюда приезжает и болтается со своим мотоциклом?». Я хочу пожелать вам, ребята, путешествовать, мечтать и быть кончеными, — раздал вдохновения и мотивации Анатолий.

Музыкальная часть фестиваля прошла под знаменем известных и любимых публикой исполнителей. В субботу хедлайнером выступил легендарный Найк Борзов. Помимо него, в этот день на сцену выходили ШАРТАШ, ЗАТОЧКА, Drummatix и другие. Порадовало, что в лайн-ап включили молодых артистов, которые только набирают популярность, однако уже хорошо знакомы юному поколению.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

А вот 8 июня огни Екатеринбурга зажгли Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Представьте себе: тысячи горожан вышли на улицы и включили фонарики, чтобы вместе спеть хорошо знакомые всем строки. Такой энергетики и связи между артистом и аудиторией я не видела давно.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Движение»

Видимо, именно после таких перформансов даже самые серьёзные скептики превращаются в преданных поклонников рока. Вот и получается, что музыка объединила байкеров и тех, кто совершенно не связан с мотокультурой. Если говорить в нескольких словах, Урал и «Движение» — это про сплочённость, товарищество и искреннюю любовь к приключениям.

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