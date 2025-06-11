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В России резко взлетели цены на шаурму

В России резко взлетели цены на шаурму
Шаурма подорожала
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Беда пришла, откуда не ждали. В России резко подорожала шаурма. Теперь любителям полакомиться приходиться отдавать в среднем 374 рубля за одну порцию блюда. За последнее время ценник на классическую шаурму взлетел на 39 процентов. Удорожание сразу на 105 рублей стало самым значительным за последние годы.

По данным аналитиков Quick Resto, это связано с общим ростом цен. Затраты производителей на ингредиенты, логистику, аренду и индексацию зарплат в сфере значительно повысились. По этой причине им приходится поднимать ценник и на свой конечный продукт.

Удорожание при этом нисколько не уменьшило любовь наших сограждан к шаурме. Аналитики выяснили, что спрос на неё не просто не падает, а с каждым годом стремительно растёт. Кроме того, открывается всё больше заведений, предлагающих это блюдо в своём меню.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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