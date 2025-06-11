Опытная путешественница назвала самую небезопасную страну мира для одиноких туристок

Лиз Пэрри начала ездить по миру в одиночку, когда ей было 30. За годы путешествий она составила личный топ стран, куда, мягко говоря, не рекомендует приезжать девушкам без компании. Лиз назвала локацию, которую однозначно советует обходить соло-путешественницам стороной.

По словам Пэрри, наименее комфортно она себя чувствовала в Венесуэле. Лиз призналась, что большую часть поездки провела в отеле, боясь лишний раз выйти на улицу. Страна действительно отличается высоким уровнем преступности, поэтому понять опасения путешественницы можно.

Самое запоминающееся место, где мне было очень страшно, это Каракас. Я буквально забилась в угол в своём номере в отеле и не выходила оттуда, — поделилась опытом туристка.

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