Яркое начало лета: в Москве прошёл Красочный забег

5 км, три красочные зоны, 10 000 участников, около 1000 необычных нарядов и рекорд соревнований — в минувшие выходные Москва в 11-й раз стала площадкой для самого масштабного фан-рана страны — Красочного забега. В этом году мероприятие вошло в программу Фестиваля ходьбы и бега «10 000 шагов», организованного Департаментом спорта города Москвы и АНО «Московский спорт».

Участники Красочного забега стартовали недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финишировали на Цветном бульваре у Трубной площади.

По традиции официально зафиксировано было три лучших результата среди мужчин и женщин. Среди мужчин первым к финишу пришёл Иван Панферов с результатом 14.39. Второе место занял Александр Рыбалкин, преодолевший дистанцию за 14.49, а третьим стал Андрей Тимошин с результатом 15.4.

В женском зачёте был установлен рекорд соревнований: Любовь Дубровская преодолела дистанцию с результатом 16. 22. Спортсменка на 11 секунд превзошла предыдущий рекорд, который принадлежал Юлии Конякиной (16.33 в 2023 году). Сама Юлия Конякина в этом году заняла второе место с результатом 17.40. Бронзу завоевала Вера Маркарова — 18.27.

Фото: Беговое сообщество

Помимо дистанции 5 км, участники могли посоревноваться в креативе: по традиции бегуны появились на старте в ярких костюмах, превратив забег в настоящий фестиваль фантазии. Всего около 1000 человек вышли на старт забега в необычных нарядах, среди лучших — русская баба, Якубович и даже виноградная лоза. Самых креативных участников в индивидуальном, парном и групповом зачётах организаторы отметили памятными подарками.

10 000 участников — это абсолютный рекорд мероприятия. Для сравнения: в прошлом году в необычной яркой гонке приняли участие 5400 человек, а в 2023 году — около 5000.

Следующий старт Бегового сообщества — Ночной забег — состоится 21 июня. Это единственный массовый забег Москвы, который стартует после захода солнца — в 22:30.

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