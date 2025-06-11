Сама милота: Орландо Блум прервал речь на ТВ ради своей собаки

Хвостик захотел стать частью телепрограммы. На днях Орландо Блум стал гостем утреннего шоу c Саванной Гатри. Актёр воодушевлённо рассказывал о своих новых проектах, как неожиданно откуда-то из-за кулис послышался лай.
Орландо Блум и Бигги
Фото: кадр из трансляции NBC
Оказалось, что вместе с Орландо на съёмки приехал его верный друг — крошечный пудель Бигги. Малыш настолько не хотел быть в стороне, что решил таким незатейливым образом привлечь к себе внимание. Блуму ничего не оставалось, кроме как взять пушистика и сидеть с ним прямо в кадре.
Это моя эмоциональная поддержка. Думаю, у него тоже что-то вроде тревоги на фоне разлуки, — объяснил Орландо, почёсывая довольного Бигги.
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