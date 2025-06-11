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Ливни, грозы и шквалистый ветер: восемь регионов России ждут опасные погодные явления

Ливни, грозы и шквалистый ветер: восемь регионов России ждут опасные погодные явления
Восемь регионов России ждет непогода
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях, которые ожидаются в ближайшие дни в восьми регионах страны. Речь идёт о сильных ливнях, грозах и шквалистым ветре.

По словам Вильфанда, в Ростовской области 11-12 июня прогнозируются сильные ливни в сочетании с грозами и ветром до 22 м/с. В Северо-Западном федеральном округе из-за циклонической активности в Коми ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. В Вологодской области ситуация будет аналогичной. В Мурманской области пройдёт сильный дождь, а в Ленинградской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода.

Кроме того, опасные погодные условия ожидаются в регионах Поволжья. В Татарстане, Ульяновской области и Пермском крае прогнозируются ливни, грозы и ветер скоростью до 21-23 м/с.

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