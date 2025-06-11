Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в конце октября

Осенью 2025 года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя – с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, в соответствии с постановлением правительства. Об этом сообщила Валентина Захаренкова, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов.

Из-за переноса выходного дня 1 ноября (суббота) станет рабочим днём, а 3 ноября (понедельник) – выходным. В результате после шести дней труда подряд россиян ждут три выходных: 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).

Заработная плата не увеличится, так как дополнительный рабочий день компенсируется перенесённым выходным.

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