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Жена Брюса Уиллиса рассказала, как он скрывал симптомы болезни на съёмках

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как он скрывал симптомы болезни на съёмках
Брюс Уиллис
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О том, что у артиста лобно-височная деменция, стало известно в феврале 2023 года. Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как он прятал свой недуг во время работы на съёмочной площадке. По словам актрисы, Крепкому орешку сильно помогала вся команда.

В своей книге «Неожиданный путь» Хеминг пишет, что на площадке всегда были люди, которые подсказывали Уиллису реплики через крошечный наушник. Режиссёры тоже шли навстречу Брюсу и значительно сокращали его слова. Благодаря этому актёру удалось завершить работу над двумя картинами — «Миссия ассасина» и «Детектив Найт».

После финала съёмок Уиллис объявил, что уходит из профессии. Сейчас он бо́льшую часть времени проводит с близкими, пытаясь сохранить в памяти трогательные моменты.

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