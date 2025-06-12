Антрополог определил, как быстро вымрут люди, если перестанут рожать детей

Человечество может исчезнуть быстрее, чем кажется, если глобально перестанет рожать детей. По расчётам учёных, цивилизация придёт в упадок уже через 70–80 лет из-за нехватки трудоспособного населения, что приведёт к коллапсу систем здравоохранения, производства пищи и других жизненно важных сфер.

Профессор антропологии Майкл Литтл из Бирмингемского университета объяснил, что, хотя средняя продолжительность жизни составляет около 100 лет, полное вымирание произойдёт раньше. Без молодёжи общество не сможет поддерживать инфраструктуру, что вызовет дефицит ресурсов и хаос.

Даже если еды и лекарств хватит на всех, отсутствие новых поколений приведёт к стремительному старению населения. Страны с низкой рождаемостью, такие как Япония и Южная Корея, пострадают первыми, тогда как государства с молодым населением (например, Нигер, где средний возраст — 14,5 лет) продержатся дольше.

Профессор Литтл сравнил ситуацию с фильмом «Дитя человеческое», где бесплодие ведёт к краху цивилизации. Однако в реальности резкое прекращение рождаемости маловероятно, — для этого потребуется глобальная катастрофа, например, вирус, вызывающий массовое бесплодие. Пока таких патогенов нет, но снижение фертильности уже наблюдается.

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