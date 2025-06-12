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Кейт Миддлтон нарушила дресс-код и отказалась от кроссовок ради удобства

Кейт Миддлтон нарушила дресс-код и отказалась от кроссовок ради удобства
Кейт Миддлтон
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Принцесса удивила выбором обуви для выхода в свет. 10 июня Кейт Миддлтон стала гостьей нового музея искусств в Лондоне. Для посещения локации супруга принца Уэльского выбрала классический брючный костюм.

Кейт Миддлтон в музее

Кейт Миддлтон в музее

Фото: Eddie Mulholland — WPA Pool/Getty Images

А вот с обувью в этот раз Кэтрин немного прогадала. Журналисты обратили внимание на рекомендации руководства музея, которые убедительно просят женщин не надевать туфли на каблуках. Всё из-за необычного напольного покрытия с многочисленными отверстиями. На таком легко получить травму из-за высоких шпилек.

Принцесса просьбу проигнорировала и пришла в музей в любимых туфлях-лодочках. Кейт называет такую модель обуви своей любимой. Чаще всего она выходит в свет именно в них. По словам Миддлтон, каблуки для неё зачастую куда более предпочтительны, чем кроссовки или лоферы.

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