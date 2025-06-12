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Эксперты назвали 5 симптомов отмены при отказе от вейпинга

Эксперты назвали 5 симптомов отмены при отказе от вейпинга
5 симптомов отмены при отказе от вейпинга
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Отказ от вейпинга может сопровождаться неприятными симптомами, связанными с отсутствием никотина в организме. Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), реакция у всех разная, но чаще всего наблюдаются:

  • проблемы со сном;
  • сильное желание курить или парить;
  • подавленное настроение;
  • раздражительность;
  • трудности с концентрацией;
  • повышенный аппетит.

Если вам сложно отказаться от вейпинга, эксперты рекомендуют не торопиться и снижать уровень никотина постепенно.

При отказе от электронных сигарет специалисты советуют снижать концентрацию никотина в жидкости медленно, наблюдая за своим состоянием. Если вы привыкли парить каждые 20 минут, попробуйте делать это раз в 40 минут. Не давите на себя, важно идти к цели комфортными шагами, заключают в NHS.

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