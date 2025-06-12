Эксперты назвали 5 симптомов отмены при отказе от вейпинга

Отказ от вейпинга может сопровождаться неприятными симптомами, связанными с отсутствием никотина в организме. Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), реакция у всех разная, но чаще всего наблюдаются:

проблемы со сном;

сильное желание курить или парить;

подавленное настроение;

раздражительность;

трудности с концентрацией;

повышенный аппетит.

Если вам сложно отказаться от вейпинга, эксперты рекомендуют не торопиться и снижать уровень никотина постепенно.

При отказе от электронных сигарет специалисты советуют снижать концентрацию никотина в жидкости медленно, наблюдая за своим состоянием. Если вы привыкли парить каждые 20 минут, попробуйте делать это раз в 40 минут. Не давите на себя, важно идти к цели комфортными шагами, заключают в NHS.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.