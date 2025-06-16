Гидрометцентр предупредил о похолодании и дождях в Москве

В Москве ожидается ухудшение погоды — уже со среды в регион придут затяжные дожди, а к концу недели похолодает до +6…+13 градусов ночью. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Начало недели ещё порадует теплом и солнцем благодаря антициклону, но уже с 18 июня ситуация изменится. Над Европейской Россией сформируется активный циклон, который принесёт частые дожди, местами с грозами, усиление ветра до 15 метров в секунду и постепенное похолодание.

Если во вторник, 17 июня, днём ещё будет +22…+25 градусов, то к пятнице, 20 июня, столбики термометров в столице опустятся до +13…+18 градусов. В ночь на субботу, 21 июня, температура воздуха составит всего +6…+11 градусов.

Читайте также: Эксперт Санина назвала самый невыгодный для отпуска месяц этим летом

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.