Россиянам назвали цены на летний отдых за границей

По словам экспертов, стоимость туров соизмерима по бюджету с отдыхом на Чёрном море. Руководитель турагентства Олеся Адамушкина рассказала, во сколько россиянам обойдётся летнее путешествие за границу. Так, например, за неделю в Турции туристам предстоит отдать около 100 тыс. рублей — и это при условии раннего бронирования.

На недельный отдых на греческом Крите или Родосе уйдёт 180-200 тыс. рублей. «Золотая середина» — отпуск в Черногории. Туда можно съездить за 100-130 тыс. рублей. Речь идёт о путешествии в Будву с проживанием в небольших апартаментах в центре городах.

Албания остаётся почти неоткрытым направлением, но на побережье рядом с Сарандой можно найти апартаменты от € 35 (3160 рублей) за ночь, а блюда в кафе — за 7-10 евро (630-900 рублей). За счет дешёвого жилья и недорогих продуктов отпуск даже на две недели может не выйти за пределы 140 тыс. рублей на двоих, — отметила Адамушкина.

А вот отдохнуть бюджетно в Испании получится вряд ли. По словам эксперта, в среднем туристы тратят на недельную поездку туда больше 200 тыс. рублей. При этом жить придётся не в отеле, а в апартаментах и пользоваться только общественным транспортом.

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