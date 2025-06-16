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Алессандра Амбросио показала, как выглядит в бикини

Алессандра Амбросио показала, как выглядит в бикини
Алессандра Амбросио
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Супермодель улетела в Мексику. Алессандра Амбросио проводит летние каникулы в Лос-Кабосе и делится в личном блоге яркими пляжными кадрами. На днях она опубликовала фотографию, которую сделала во время отдыха у воды.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Фото: Из личного архива Алессандры Амбросио

В этом сезоне Амбросио отдаёт предпочтение трендовым однотонным бикини. Белый купальник к тому же идеально подчёркивает бронзовый загар. Алессандра позировала для снимка на фоне бирюзового океана.

«Идеальна», «Моя цель выглядеть так же в 44», «Прекрасная фигура», «Всё-таки пора взять отпуск и улететь куда-нибудь к морю», — написали пользователи Сети под снимками модели.

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