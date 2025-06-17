Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснил, почему люди заводят домашних животных вместо ребёнка

Психолог объяснил, почему люди заводят домашних животных вместо детей
Люди выбирают домашних животных вместо детей
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт назвала причины популярности «чайлдфри-альтернативы». Елизавета Куликова — методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета — объяснила, почему всё больше людей предпочитают заводить домашних животных вместо рождения или усыновления детей.

По словам эксперта, отказ от детей в пользу животных может быть связан с несколькими психологическими факторами:

  • страх ответственности — люди не готовы менять образ жизни и жертвовать личной свободой;
  • подготовка к родительству — для некоторых питомец становится «первой ступенью», чтобы проверить свои силы в заботе о ком-то;
  • неуверенность в себе — боязнь не справиться с воспитанием ребёнка.
Питомец создаёт контролируемую безопасную среду в качестве собеседника, того, к кому всегда хочется приходить домой, который не предаст, не откажет, пожалеет.

Однако психолог предупреждает: питомец не равноценная замена ребёнку и важно осознавать разницу между этими ролями.

Социальные нормы и культурные установки также могут подталкивать людей на мысль о чайлдфри. Но, как подчёркивает эксперт, главное — внутренняя гармония:

Внутренняя стабильность и согласие с собой позволяют принимать решения по истинному желанию. Если в честном диалоге с собой питомец является тем существом, которого так не хватает для счастья, то почему нет. Можно заводить и питомца, и ребёнка.
Читайте также:
Учёные определили 10 самых агрессивных пород собак
Истории
Учёные определили 10 самых агрессивных пород собак

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android