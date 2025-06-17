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Психолог объяснил, почему люди заводят домашних животных вместо детей

Эксперт назвала причины популярности «чайлдфри-альтернативы». Елизавета Куликова — методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета — объяснила, почему всё больше людей предпочитают заводить домашних животных вместо рождения или усыновления детей.

По словам эксперта, отказ от детей в пользу животных может быть связан с несколькими психологическими факторами:

страх ответственности — люди не готовы менять образ жизни и жертвовать личной свободой;

подготовка к родительству — для некоторых питомец становится «первой ступенью», чтобы проверить свои силы в заботе о ком-то;

неуверенность в себе — боязнь не справиться с воспитанием ребёнка.

Питомец создаёт контролируемую безопасную среду в качестве собеседника, того, к кому всегда хочется приходить домой, который не предаст, не откажет, пожалеет.

Однако психолог предупреждает: питомец не равноценная замена ребёнку и важно осознавать разницу между этими ролями.

Социальные нормы и культурные установки также могут подталкивать людей на мысль о чайлдфри. Но, как подчёркивает эксперт, главное — внутренняя гармония:

Внутренняя стабильность и согласие с собой позволяют принимать решения по истинному желанию. Если в честном диалоге с собой питомец является тем существом, которого так не хватает для счастья, то почему нет. Можно заводить и питомца, и ребёнка.

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