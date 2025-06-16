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Роб Лоу назвал песню, которую всегда включает на тренировках

Роб Лоу назвал песню, которую всегда включает на тренировках
Роб Лоу
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Актёр поделился секретом идеальной беговой тренировки. Роб Лоу рассказал, что во время занятий на дорожке всегда слушает музыку. Чаще всего он отдаёт предпочтение трекам, которые играют в зале, но если надевает наушники, то сразу включает свой любимый трек.

По словам Роба, главным саундтреком его тренировок много лет остаётся хит Eye of the Tiger, который ещё в 1982 году выпустила группа Survivor. Лоу утверждает, что мотив помогает здорово настроиться на занятия спортом.

Актёр также поделился, из каких упражнений обычно состоят его тренировки. В основном он уделяет время кардионагрузкам, занимается на эллипсе или пелотоне.

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