Роб Лоу назвал песню, которую всегда включает на тренировках

Актёр поделился секретом идеальной беговой тренировки. Роб Лоу рассказал, что во время занятий на дорожке всегда слушает музыку. Чаще всего он отдаёт предпочтение трекам, которые играют в зале, но если надевает наушники, то сразу включает свой любимый трек.

По словам Роба, главным саундтреком его тренировок много лет остаётся хит Eye of the Tiger, который ещё в 1982 году выпустила группа Survivor. Лоу утверждает, что мотив помогает здорово настроиться на занятия спортом.

Актёр также поделился, из каких упражнений обычно состоят его тренировки. В основном он уделяет время кардионагрузкам, занимается на эллипсе или пелотоне.

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