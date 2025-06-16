Мощный старт сезона: 14 июня в подмосковном Алабино прошла «Гонка героев»

На старт вышли более 4,5 тыс. человек. 14 июня в подмосковном Алабино состоялось открытие летнего сезона «Гонки героев» 2025 года. Участники вышли на восьмикилометровую трассу с 30 испытаниями на силу, ловкость и выносливость. Они преодолевали многочисленные рукоходы, переносы грузов, вертикальные заборы, рвы и преграды из воды и грязи. Финальным испытанием традиционно стало восхождение по канату на восьмиметровый «Эверест».

Поучаствовать в «Гонке» можно было как в индивидуальном, так и в командном формате. Отдельно прошёл забег среди более 280 корпоративных команд. На старт «Гонки героев» также вышел олимпийский чемпион Афин-2004 по академической гребле Сергей Федоровцев.

Это не первое мероприятие «Лиги героев», в котором я участвую, но после «ЗаБега.РФ» «Гонка героев» — это совершенно новый и необычный вызов. Никогда не делал ничего подобного, испытываю невероятное волнение, но и большую ответственность — не столько за результат, сколько за полноценную проверку личных возможностей. На мой взгляд, в этом и состоит главная задача таких мероприятий — популяризация массового спорта и активного образа жизни среди россиян. И хорошо, что можно приобщиться к такому полезному делу на личном примере», — отметил Сергей Федоровцев.

Для гостей работала тематическая фан-зона с разнообразными активностями: насыщенная программа включала спортивные игры, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на воркаут-площадке, а также полевую кухню с настоящей солдатской кашей.

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