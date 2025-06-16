Волонтёры «Роснефти» приняли участие в Дне донора

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Более 1,5 тыс. работников дочерних предприятий «Роснефти» стали донорами крови с начала 2025 года. Среди них — около 200 почётных доноров, сдавших кровь более 40 раз.

Компания развивает донорское движение в рамках волонтёрской программы «Платформа добрых дел». Уже 13 лет сотрудники «Роснефти» и её дочерних обществ участвуют в корпоративных и индивидуальных донациях.

Региональные инициативы «Роснефти» в День донора

«Оренбургнефть»: более 50 сотрудников присоединились к акции ко Всемирному дню донора, совершив свыше 450 донаций за пять месяцев.

«Башнефть»: с 2013 года нефтяники сотрудничают с Республиканской станцией переливания крови. Ежегодно в акциях участвуют 300 человек, а в этом году планируется включить донорство костного мозга.

«Удмуртнефть»: более 200 волонтёров поддержали корпоративную донорскую акцию.

Корпоративный институт в Уфе: 300 доноров, трое из которых — почётные.

Томский НПИ: почти 100 сотрудников присоединились к акции «Донорство: связь поколений».

«Тюменнефтегаз»: за 10 лет число участников движения выросло до 300 человек.

«Харампурнефтегаз»: 30 работников сдали кровь на областной станции переливания.

«Славнефть-Красноярскнефтегаз»: 35 волонтёров поддержали донорскую инициативу.

Ангарский завод полимеров: число доноров превысило 300 человек.

«РН-Северо-Запад»: 20 сотрудников сдали кровь в Санкт-Петербурге, четверо из них — почётные доноры.

Участие в донорских акциях укрепляет традиции добровольчества и вносит вклад в развитие здравоохранения России.

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