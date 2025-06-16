«Роснефть» провела вторые корпоративные соревнования по триатлону

В Москве в спортивном комплексе «Крылатское» прошли вторые корпоративные соревнования «Роснефть-Триатлон», в которых приняли участие сотрудники компании из разных регионов России. Мероприятие объединило как опытных атлетов, так и новичков, продемонстрировавших высокий уровень подготовки.

Соревнования проводились по трём дисциплинам:

олимпийская дистанция: 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега;

спринт: 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега;

суперспринт: 300 м плавания, 7,3 км велогонки и 2 км бега.

Особый интерес вызвала командная эстафета, где за победу боролись 19 сборных из различных подразделений компании.

Победителями соревнований стали:

олимпийская дистанция: Денис Зайцев («Самаранефтегаз») и Кристина Игнатьева («РН-Ванкор»);

спринт: Михаил Игнатьев («Удмуртнефть») и Ирина Лохмакова («Славнефть-Красноярскнефтегаз»);

суперспринт: Дмитрий Крупин («СИБИНТЕК») и Виктория Буняк («РН-Москва»);

эстафета: первое место — команда «Удмуртнефти», второе место — «Верхнечонскнефтегаз», третье место — вторая команда «Удмуртнефти».

Организаторы отметили, что самым возрастным участником соревнований стал 57-летний сотрудник, успешно преодолевший выбранную дистанцию. Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы «Энергия жизни», направленной на популяризацию здорового образа жизни среди работников компании.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание развитию корпоративного спорта и имеет одну из сильнейших сборных по триатлону среди корпоративных команд. Ежегодно её сотрудники принимают участие в различных спортивных мероприятиях, включая марафоны, соревнования по триатлону и фестивали ГТО. «Роснефть Триатлон» выступает на различных соревнованиях с 2015 года и объединяет более 200 спортсменов компании.

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