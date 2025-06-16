«Роснефть» провела вторые корпоративные соревнования по триатлону

В Москве в спортивном комплексе «Крылатское» прошли вторые корпоративные соревнования «Роснефть-Триатлон», в которых приняли участие сотрудники компании из разных регионов России. Мероприятие объединило как опытных атлетов, так и новичков, продемонстрировавших высокий уровень подготовки.
Соревнования проводились по трём дисциплинам:
- олимпийская дистанция: 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега;
- спринт: 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега;
- суперспринт: 300 м плавания, 7,3 км велогонки и 2 км бега.
Особый интерес вызвала командная эстафета, где за победу боролись 19 сборных из различных подразделений компании.
Победителями соревнований стали:
- олимпийская дистанция: Денис Зайцев («Самаранефтегаз») и Кристина Игнатьева («РН-Ванкор»);
- спринт: Михаил Игнатьев («Удмуртнефть») и Ирина Лохмакова («Славнефть-Красноярскнефтегаз»);
- суперспринт: Дмитрий Крупин («СИБИНТЕК») и Виктория Буняк («РН-Москва»);
- эстафета: первое место — команда «Удмуртнефти», второе место — «Верхнечонскнефтегаз», третье место — вторая команда «Удмуртнефти».
Организаторы отметили, что самым возрастным участником соревнований стал 57-летний сотрудник, успешно преодолевший выбранную дистанцию. Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы «Энергия жизни», направленной на популяризацию здорового образа жизни среди работников компании.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.