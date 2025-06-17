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Диетолог перечислил семь летних фруктов и овощей, полезных для сердца

Диетолог перечислил семь летних фруктов и овощей, полезных для сердца
Топ-7 полезных для сердца летних продуктов
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Летние фрукты и овощи не только освежают в жару, но и помогают поддерживать здоровье сердца. Сертифицированный диетолог и преподаватель в Университете Коннектикута Шерри Грей рассказал, какие сезонные продукты особенно полезны для сердечно-сосудистой системы.

Если вы не привыкли есть фрукты и овощи регулярно, начните с одного или двух в день и увеличивайте количество.

Топ-7 полезных для сердца летних продуктов

  1. Помидоры — содержат калий, витамин С и фолиевую кислоту, снижающие уровень гомоцистеина, связанного с болезнями сердца.
  2. Черника — богата антоцианами, которые борются с воспалением и снижают холестерин.
  3. Персики — источник калия, клетчатки и бета-каротина, полезных для давления и сосудов.
  4. Абрикосы — содержат пектин, витамины и антиоксиданты, поддерживающие здоровье кровеносной системы.
  5. Арбуз — благодаря ликопину и L-цитруллину помогает нормализовать давление.
  6. Кабачки — богаты калием, который снижает риск инсульта и болезней сердца.
  7. Клубника — улучшает кардиометаболическое здоровье и снижает инсулинорезистентность.

Эти продукты можно употреблять свежими, добавлять в салаты, смузи, а некоторые — готовить на гриле. Включив их в рацион, вы не только укрепите сердце, но и легче перенесёте летнюю жару.

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