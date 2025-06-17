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Учёные раскрыли вдохновлённую Эйнштейном формулу приготовления идеального стейка

Учёные раскрыли вдохновлённую Эйнштейном формулу приготовления идеального стейка
Научный метод приготовления идеального стейка
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Эксперты из Великобритании разработали научный метод приготовления идеального стейка, основанный на формуле Альберта Эйнштейна. Профессор Роб Эпплби, физик из Манчестерского университета и опытный повар, адаптировал уравнение Эйнштейна L² = 4Dt для кулинарии. В этой формуле L — толщина стейка, T — время приготовления, а D — коэффициент диффузии, показывающий, как быстро тепло проникает в мясо.

Как объяснил профессор Эпплби, тепло распространяется в мясе неравномерно. Удвоение толщины стейка увеличивает время приготовления не в два, а в четыре раза. Например, стейк толщиной 2 см готовится около 4 минут, а 4 см — уже более 12 минут.

Вам не нужно быть физиком: достаточно иметь правильные инструменты и правильный метод. Когда вы готовите на открытом огне или углях, зоны нагрева различаются и легко сжечь внешнюю часть блюда, прежде чем будет готова середина. Но понимая, как тепло распространяется по стейку, вы избежите необходимости полагаться исключительно на инстинкт.
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