Исследование: длина пальцев может рассказать о спортивном потенциале

Длина пальцев действительно может кое-что рассказать о человеке: только не о судьбе, а о его спортивных способностях. Учёные выяснили, что соотношение длины указательного и безымянного пальцев (2D:4D) может быть маркером выносливости. Чем длиннее безымянный палец по сравнению с указательным, тем выше шансы преуспеть в видах спорта на выносливость — марафонах, велогонках или лыжных забегах.

Исследователи проанализировали данные 5 000 человек из 12 стран и обнаружили, что люди с низким соотношением 2D:4D (безымянный палец длиннее) лучше переносят длительные нагрузки. У них выше толерантность к физической активности — они дольше выдерживают интенсивные тренировки. Это связано с пренатальным воздействием тестостерона, который влияет на развитие сердечно-сосудистой системы и мышц.

«Измерение и сравнение длины пальцев может показаться новинкой, но исследования показывают, что это проверенный и биологически обоснованный метод определения мышечной силы, а теперь и выносливости», — говорит Бетани Гауэр из Университета Южной Австралии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.