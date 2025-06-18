Мошенники атакуют россиян: вредоносное приложение ворует данные карт через NFC

Киберпреступники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских счетов россиян — вредоносное приложение SuperCard. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, разрабатывающую решения для борьбы с цифровыми мошенничествами.

Приложение перехватывает NFC-трафик, что позволяет злоумышленникам получать данные банковских карт и списывать средства со счетов жертв. Изначально SuperCard обнаружили в Европе — первые атаки зафиксировали в Италии в апреле 2025 года. Позже мошенники адаптировали схему для России.

Приложение маскируется под легальные госсервисы и банковские программы. Оно распространяется через даркнет и телеграм-каналы (в том числе на китайском языке). Жертв убеждают установить APK-файл, используя методы социальной инженерии.

Читайте также: Эксперт Новиков назвал признаки прослушки телефона

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.