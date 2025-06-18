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Мошенники атакуют россиян: вредоносное приложение ворует данные карт через NFC

Мошенники атакуют россиян: вредоносное приложение ворует данные карт через NFC
Мошенники атакуют россиян
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Киберпреступники начали использовать новую схему для кражи денег с банковских счетов россиян — вредоносное приложение SuperCard. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, разрабатывающую решения для борьбы с цифровыми мошенничествами.

Приложение перехватывает NFC-трафик, что позволяет злоумышленникам получать данные банковских карт и списывать средства со счетов жертв. Изначально SuperCard обнаружили в Европе — первые атаки зафиксировали в Италии в апреле 2025 года. Позже мошенники адаптировали схему для России.

Приложение маскируется под легальные госсервисы и банковские программы. Оно распространяется через даркнет и телеграм-каналы (в том числе на китайском языке). Жертв убеждают установить APK-файл, используя методы социальной инженерии.

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