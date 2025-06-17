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Меню и цены на обед на ПМЭФ 2025

Чем накормят гостей на ПМЭФ-2025: щучья икра, луковый мармелад и кальмары
Чем накормят гостей на ПМЭФ-2025
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В этом году гостей накормят блюдами национальной кухни. С 18 по 21 июня пройдёт Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). Журналисты раскрыли меню, которое будет предложено посетителям мероприятия.

По данным корреспондента «Известий» Максима Облендра, в этот раз основной ресторан форума Forum находится в отдельном двухэтажном павильоне на улице.

Акцент сделали на местной, на локальной кухне, но в то же время к созданию меню приложили руку и итальянские шеф-повара», — рассказал журналист.

В предлагаемом гостям меню: радужная форель, молодые бычки, командорские кальмары, щучья икра, луковый мармелад и другие деликатесы. Ожидается, что в рамках ПМЭФ-2025 изыски русской кухни попробуют гости из 92 стран.

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