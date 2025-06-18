Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Учёные рассказали о рисках употребления безалкогольного пива

Учёные рассказали о рисках употребления безалкогольного пива
Риски употребления безалкогольного пива
Аудио-версия:
Комментарии

Всё больше людей выбирают безалкогольное пиво как более здоровую альтернативу алкоголю, однако новые исследования показывают, что оно не так безвредно, как кажется.

Группа учёных из Германии и США провела эксперимент с участием 44 молодых мужчин. Они в течение четырёх недель ежедневно употребляли по две бутылки безалкогольного пива объёмом 330 мл или воду. Анализы крови показали, что у участников, пьющих безалкогольное пиво, повысился уровень сахара и инсулина в крови — признаки риска развития диабета второго типа. Также отмечалось увеличение уровня вредного холестерина и триглицеридов, связанных с заболеваниями сердца. Особенно опасными оказались виды пива с ароматизаторами, такие как пшеничное или «смешанное» пиво с цитрусовыми добавками.

Исследователи подчeркнули, что, несмотря на отсутствие алкоголя, такие напитки могут негативно влиять на обмен веществ из-за высокой калорийности и содержания сахара.

Читайте также:
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android